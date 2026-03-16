Fiorello porta La Pennicanza su Rai2 alle 7.10 con contenuti extra per i bambini

Fiorello annuncia che La Pennicanza arriva su Rai2 alle 7.10 in replica con contenuti inediti pensati anche per i bambini. Il programma radiofonico, già in onda su Radio2 e RaiPlay, amplia così la sua presenza anche nella fascia mattutina televisiva.

Fiorello amplia la presenza del suo nuovo programma anche in televisione. “La Pennicanza” arriverà infatti su Rai2 al mattino presto, alle 7.10, con una versione in replica arricchita da materiali aggiuntivi. Gli inserti saranno pensati anche per i più piccoli che a quell’ora si preparano a uscire di casa per andare a scuola.

L’annuncio è arrivato durante la diretta quotidiana dello show condotto insieme a Fabrizio Biggio. La trasmissione va in onda dal lunedì al venerdì dalle 13.45 alle 14.30 su Radio2, su RaiPlay e sul canale 202 del digitale terrestre.

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La nuova collocazione televisiva scatterà da mercoledì 18 marzo. Il programma sarà inserito nella stessa fascia mattutina e sulla stessa rete che in passato ha ospitato il varietà Viva Rai2!, lo show mattutino che aveva riportato Fiorello tra i protagonisti del palinsesto della seconda rete.