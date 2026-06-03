Amadeus torna in Rai, Fiorello lo annuncia a La Pennicanza con ironia e invito ai fan

Amadeus tornerà in Rai come ospite speciale di La Pennicanza, il programma radiofonico condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Radio2. L’annuncio è arrivato direttamente dallo showman siciliano durante la puntata andata in onda oggi, una delle ultime della stagione.

Fiorello ha raccontato con il suo stile ironico il rientro del conduttore negli studi di via Asiago: “Domani ci sarà il ritorno in Rai di Amadeus. Lo filmeremo mentre entra e consegna i documenti alla guardia”. Lo showman ha poi invitato il pubblico a presentarsi davanti agli studi alle 12:15 per accogliere il presentatore.

Nel corso della trasmissione si è parlato anche degli ascolti televisivi della Festa della Repubblica, che hanno registrato il 44,1% di share. Fiorello ha scherzato sul risultato proponendo provocatoriamente di sostituire il Festival di Sanremo con le parate militari: “Mettiamole al posto di Sanremo”.

Non sono mancate battute sul maltempo che ha colpito Roma nelle ultime ore. Commentando la forte tromba d’aria che si è abbattuta sulla Capitale, Fiorello ha ironizzato sugli alberi cittadini e sul soprannome dato dai romani al tornado.

Lo showman è poi tornato sul progetto Phobos in Umbria, criticando il poco spazio dedicato dai telegiornali alla vicenda. Fiorello ha citato anche l’interesse mostrato dal Times di Londra, chiedendosi perché in Italia la notizia stia ricevendo meno attenzione. Tra le battute, ha evocato persino la possibilità di coinvolgere la trasmissione Report.

Spazio infine ai rumors sul Festival di Sanremo 2027 affidato a Stefano De Martino. Fiorello ha scherzato sulla lunga lista di possibili ospiti circolata nelle indiscrezioni, citando nomi del mondo dello spettacolo e della televisione italiana, fino a concludere ironicamente che lui sceglierebbe volti completamente diversi per sorprendere il pubblico.