Jill Cooper e la sua formula per stare bene tra sonno, movimento e cucina italiana

Jill Cooper spiega che dormire meno di sette ore può far ingrassare perché altera gli ormoni della fame. La personal trainer americana, in Italia da quarant’anni, racconta come alimentazione naturale, movimento quotidiano e sonno regolare guidino il suo metodo.

Jill Cooper, personal trainer americana nata nel 1968, vive in Italia da circa quarant’anni. In questo lungo periodo ha costruito la sua attività di divulgazione sul benessere, sostenendo che salute e forma fisica dipendano soprattutto da scelte quotidiane semplici e costanti.

Secondo Cooper non servono soluzioni drastiche o promesse miracolose. Per lei la base è un equilibrio tra alimentazione naturale, attività fisica regolare e riposo adeguato. “Il cibo italiano è la mia polizza sulla longevità”, racconta, riferendosi alla tradizione alimentare fatta di ingredienti semplici e stagionali.

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La trainer invita a guardare alla natura come guida per le abitudini quotidiane. Quando si segue il ritmo delle stagioni e si scelgono prodotti freschi e poco lavorati, spiega, il corpo tende a funzionare meglio. Per questo non ama parlare di dieta ma preferisce suggerire un’alimentazione basata su cibi naturali e facilmente riconoscibili.

Anche l’attività fisica, per Cooper, deve essere sostenibile nel tempo. Meglio puntare su piccoli allenamenti frequenti piuttosto che su sessioni sporadiche e intense. “Quindici minuti di allenamento ogni giorno, dal lunedì alla domenica, sono più efficaci di un’ora due volte a settimana”, sostiene.

Tra gli strumenti utili cita anche il digiuno intermittente, che può contribuire a ridurre l’infiammazione cronica e a migliorare la sensibilità all’insulina. Non si tratta però di una soluzione universale, ma di una pratica da integrare con uno stile di vita equilibrato.

Per la trainer il fattore più trascurato resta il sonno. Dormire meno di sette ore, afferma, ha conseguenze dirette sull’organismo. Il riposo notturno, spesso sacrificato tra lavoro e impegni familiari, rappresenta invece una base essenziale per il benessere generale.

La mancanza di sonno influisce anche sull’appetito. Dormire poco altera gli ormoni che regolano la fame e può aumentare la ricerca di zuccheri e cibi grassi. In alcuni casi si arriva a mangiare fino al 30% in più, con effetti evidenti sul peso corporeo.

La routine quotidiana suggerita da Cooper combina tre elementi: attività fisica breve ma costante, alimentazione semplice e attenzione al riposo. A questi aggiunge un atteggiamento mentale positivo, allenando la gratitudine come se fosse un muscolo da rafforzare ogni giorno.