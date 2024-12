Alessia Amendola, figlia di Claudio, tra doppiaggio e cucina: la sua esperienza a MasterChef si ferma al blind test

Alessia Amendola, figlia dell'attore Claudio Amendola e della doppiatrice Marina Grande, ha partecipato alla quattordicesima edizione di MasterChef Italia. La doppiatrice romana, classe 1984, ha svelato il suo sogno di diventare chef durante la seconda puntata del celebre talent culinario. Presentandosi ai giudici con un piatto di tagliatelle al limone, ha raccontato le sue radici artistiche, legate al nonno Ferruccio Amendola, storico doppiatore italiano.

"Voglio fare la chef", ha dichiarato Alessia con determinazione, spiegando come il doppiaggio sia sempre stato parte della sua famiglia, ma sentendosi pronta a cambiare rotta. Nonostante il giudizio negativo dello chef Giorgio Locatelli, la concorrente ha ottenuto il grembiule grigio, che le ha permesso di accedere alla fase successiva. Tuttavia, il suo percorso si è interrotto al blind test, lasciando il suo sogno in sospeso.

Alessia Amendola è nota per la sua carriera di doppiatrice, avendo prestato la voce a star internazionali come Anne Hathaway, Jennifer Lawrence, Amanda Seyfried ed Emma Roberts. La sua bravura le ha fruttato premi prestigiosi, come il Miglior Doppiatrice al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio nel 2008 e il Leggio d'Oro per la miglior interpretazione femminile nel 2012. Nel 2014, ha anche recitato nel film La Mossa del Pinguino, diretto dal padre.

Pur avendo dovuto abbandonare MasterChef, Alessia ha dimostrato la stessa passione e dedizione che ha caratterizzato il suo percorso artistico, facendo emergere una determinazione che potrebbe aprirle nuove strade.

