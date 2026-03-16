Barbra Streisand ricorda Robert Redford agli Oscar 2026 e canta The Way We Were

Barbra Streisand ha ricordato Robert Redford durante gli Oscar 2026 cantando “The Way We Were”. L’omaggio al collega scomparso nel settembre scorso è arrivato sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles durante il segmento In Memoriam.

Alla 98ª edizione degli Oscar, andata in scena al Dolby Theatre di Los Angeles, Barbra Streisand ha dedicato un momento intenso alla memoria di Robert Redford. L’attrice e cantante è salita sul palco durante il tradizionale segmento In Memoriam, dedicato agli artisti del cinema e dello spettacolo scomparsi nell’ultimo anno.

Davanti alla platea, Streisand ha ripercorso alcuni passaggi della carriera dell’attore, morto lo scorso settembre all’età di 89 anni. Ha ricordato il suo impegno fuori dal set, dalla difesa della libertà di stampa alla battaglia per l’ambiente, fino al sostegno dato ai giovani registi e alle nuove voci del cinema.

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Con parole personali ha descritto Redford come un uomo determinato. «Bob aveva fegato, sullo schermo e nella vita», ha detto, rievocando anche il legame nato sul set del film Come eravamo, uscito nel 1973 e diretto da Sydney Pollack.

Streisand ha condiviso anche un ricordo privato. Ha raccontato dell’ultima telefonata tra loro, quando l’attore le disse quanto le volesse bene. In un biglietto scritto poco dopo, lei aveva risposto con le stesse parole firmandosi “Babs”, il soprannome con cui Redford la chiamava.

Subito dopo il racconto, con la voce segnata dall’emozione, l’artista ha iniziato a cantare The Way We Were, il brano simbolo del film che interpretò insieme a Redford e che vinse l’Oscar per la migliore canzone originale.

L’esibizione ha accompagnato la sequenza di immagini dedicate all’attore e agli altri artisti ricordati durante la cerimonia, trasformando il tributo in uno dei momenti più intensi della serata.