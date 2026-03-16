Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, la difesa di Davide Bonolis dopo le critiche sui social

Davide Bonolis difende Sonia Bruganelli dopo le critiche nate online per una foto con Angelo Madonia. Il figlio del conduttore è intervenuto sui social per fermare i commenti rivolti al padre Paolo Bonolis e alla nuova relazione della madre.

Una foto pubblicata sui social ha riacceso le discussioni sulla separazione tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, annunciata ormai tre anni fa ma ancora al centro dei commenti online. Nello scatto l’imprenditrice appare accanto al ballerino siciliano Angelo Madonia durante una cena al ristorante. L’immagine è stata condivisa nelle Stories da Davide Bonolis, figlio della coppia.

Proprio quella pubblicazione ha scatenato una serie di messaggi privati indirizzati al ragazzo. Diversi utenti hanno fatto riferimento al padre, il conduttore Paolo Bonolis, con commenti ironici o critici. Tra le frasi ricevute comparivano osservazioni come “Povero Paolo” oppure “Chissà come sarà contento papà”.

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Di fronte alla quantità di messaggi, Davide ha deciso di rispondere pubblicamente. Il giovane ha condiviso alcuni screenshot e ha scritto una riflessione sul rapporto tra genitori separati e figli. Nel suo messaggio ha spiegato che un figlio non ha bisogno di genitori perfetti, ma di genitori felici.

Nel lungo intervento, Davide Bonolis ha anche ricordato che la vera sfida non è restare insieme a tutti i costi, ma riuscire a mantenere un legame familiare quando le strade si dividono. Secondo lui, quando due persone riescono a farlo con rispetto e attenzione verso i figli non si tratta di una sconfitta, ma di un segno di maturità.

Dopo la presa di posizione del figlio, sono arrivati anche i commenti dei diretti interessati. Sonia Bruganelli ha scritto che chi è coinvolto conosce bene la realtà delle cose, mentre il ballerino Angelo Madonia ha invitato il ragazzo a non dare peso alle critiche ricevute.