Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli insieme alla Kings League del figlio Davide dopo le accuse di Presta

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si mostrano uniti alla partita del figlio Davide dopo le accuse di Lucio Presta sui presunti tradimenti. A Milano, durante la Kings League, erano presenti anche Angelo Madonia e Fedez.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono apparsi fianco a fianco sugli spalti della Kings League, il torneo di calcio a 7 in cui gioca il figlio Davide. La partita si è disputata a Milano e tra il pubblico c’erano entrambi, nonostante le recenti voci legate al loro passato matrimoniale.

A riaccendere il gossip sono state alcune pagine del libro di Lucio Presta, con riferimenti a presunti tradimenti durante il matrimonio tra il conduttore e l’imprenditrice. Le indiscrezioni hanno circolato per giorni, ma le immagini condivise sui social raccontano altro.

Uno scatto pubblicato da Fedez ha mostrato Bonolis sugli spalti mentre segue la partita del figlio. Nello stesso stadio erano presenti anche Sonia Bruganelli e il suo attuale compagno, Angelo Madonia, seduti poco distanti.

Il ballerino, ormai presenza stabile accanto a Bruganelli, ha voluto dedicare a Davide un messaggio pubblico dopo il match: «Sono orgoglioso di te». Parole dirette, senza riferimenti alle polemiche degli ultimi giorni.

Nei giorni in cui le rivelazioni hanno fatto discutere, anche il ventenne aveva preso posizione sui social. Dal suo profilo Instagram aveva scritto alla madre «Sei la migliore», scegliendo di esporsi apertamente mentre il dibattito si concentrava sulla storia dei genitori.

La serata milanese ha così mostrato una famiglia che, pur dopo la separazione, continua a riunirsi per sostenere Davide nei suoi impegni sportivi.