Belve torna su Rai2 con Francesca Fagnani e lo spazio fisso per i NIP

Home / Social News / Belve torna su Rai2 con Francesca Fagnani e lo spazio fisso per i NIP

Francesca Fagnani riporta Belve su Rai2 dal 7 aprile dopo il boom di candidature ai provini. Oltre 11 mila persone hanno chiesto di sedersi sullo sgabello del programma e la produzione ha deciso di trasformare quella selezione in uno spazio fisso in ogni puntata.

Belve torna su Rai2 con Francesca Fagnani e lo spazio fisso per i NIP