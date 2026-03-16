Belve torna su Rai2 con Francesca Fagnani e lo spazio fisso per i NIP
Francesca Fagnani riporta Belve su Rai2 dal 7 aprile dopo il boom di candidature ai provini. Oltre 11 mila persone hanno chiesto di sedersi sullo sgabello del programma e la produzione ha deciso di trasformare quella selezione in uno spazio fisso in ogni puntata.
Il programma Belve torna su Rai2 martedì 7 aprile con una nuova stagione guidata da Francesca Fagnani. Il talk riparte con una novità nata dal successo dell’ultima edizione. Accanto alle interviste ai personaggi famosi troverà posto in ogni puntata uno spazio dedicato alle persone comuni, che potranno raccontarsi sedute sullo stesso sgabello riservato agli ospiti celebri.
L’idea è partita da un invito lanciato dalla conduttrice via mail ai telespettatori. La risposta è stata enorme: più di 11.000 candidature arrivate alla redazione da tutta Italia. Molti aspiranti partecipanti hanno proposto storie personali, esperienze insolite o semplici episodi di vita quotidiana. Il montaggio dei provini, mostrato nell’ultima puntata autunnale, ha convinto la produzione a rendere stabile questa sezione.
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La nuova stagione dovrebbe svilupparsi in otto puntate. Cinque seguiranno la formula classica del programma, con il confronto diretto tra Fagnani e gli ospiti vip affiancato dalla striscia dedicata ai provini dei NIP, acronimo che indica i non personaggi dello spettacolo.
Il palinsesto prevede anche il ritorno di Belve Crime, lo spin-off dedicato ai casi e ai protagonisti della cronaca nera. Per quanto riguarda gli ospiti, tra i primi nomi pronti a confrontarsi con le domande della giornalista figurano Amanda Lear e Micaela Ramazzotti. Tra le indiscrezioni circola anche il possibile arrivo di Tony Pitony, cantante dall’identità ancora poco chiara.