Francesca Fagnani lancia 'Belve Nip': arrivano i provini per le persone comuni
Francesca Fagnani prepara un nuovo capitolo del suo celebre format televisivo. Dopo il successo di “Belve Crime”, la conduttrice di Rai2 ha annunciato la nascita di un possibile spin-off, che potrebbe intitolarsi “Belve Nip”, dedicato questa volta alle “persone comuni”.
L’annuncio è arrivato al termine della prima puntata della nuova stagione di Belve, andata in onda martedì sera su Rai2. Dopo aver salutato l’ultima ospite, Fagnani si è rivolta al pubblico con un invito diretto: “Avviso ai naviganti: in molti mi chiedono di intervistare persone comuni. Per dire cosa? Chi pensa di essere giusto per questo sgabello, scriva a questo fantastico indirizzo”, ha detto, mentre sullo schermo compariva l’e-mail [email protected].
“Ci vediamo ai casting”, ha aggiunto la giornalista, confermando così l’intenzione di aprire i provini per il nuovo progetto. L’invito è stato poi rilanciato anche sui social, dove Fagnani ha pubblicato una storia su Instagram per ribadire il messaggio: “In tanti in questi anni di Belve mi hanno chiesto di intervistare persone comuni. E se iniziassimo con i provini? A chi va, a chi si sente giusto per questo programma, può scrivere a [email protected]. Grazie, vi aspetto”.
Con “Belve Nip”, Francesca Fagnani sembra pronta ad ampliare ancora una volta i confini del suo format, dando voce non solo a personaggi noti, ma anche a chi vuole raccontare la propria storia davanti alle telecamere.