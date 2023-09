Rai2: Torna Belve con Francesca Fagnani e il Regalo di Chiara Ferragni

Il tanto atteso ritorno di "Belve" su Rai2 è alle porte, e l'influencer di fama Francesca Fagnani ha dimostrato il suo sostegno a una vecchia compagna di viaggio a Sanremo 2023, in un gesto che ha fatto scalpore.

"Che belva si sente?": Domani sera, Rai2 ripropone la celebre domanda che ha conquistato il pubblico italiano. Il programma, condotto dalla carismatica Francesca Fagnani, promette di offrire nuove e taglienti interviste. Gli ospiti della prima puntata saranno nientemeno che Arisa, Stefano De Martino e Fabrizio Corona. In attesa di questa imperdibile apertura, Fagnani ha condiviso su Instagram una sorpresa inaspettata ricevuta da Chiara Ferragni: una splendida collana proveniente dalla sua nuova collezione "Emerald".

Il gioiello in questione, dalla tonalità verde smeraldo al centro, è rappresentativo dell'intera collezione di gioielli firmati Chiara Ferragni. L'influencer, che recentemente ha affiancato Francesca Fagnani come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2023, ha voluto esprimere i suoi migliori auguri per il ritorno di "Belve" in televisione, un programma che ha raggiunto lo status di cult, anche tra il pubblico giovane.

La collana "Emerald" scelta come regalo ha un valore di 339 euro ed è realizzata con zirconi bianchi placcati in argento, con un prezioso pendente verde smeraldo al centro. Fagnani ha condiviso la sua gioia nelle storie di Instagram, ringraziando Chiara Ferragni con il commento: "Quanto emerald! Grazie!", e taggando la famosa stilista.

Ora, resta da vedere se in futuro anche Chiara Ferragni accetterà l'invito a partecipare al programma, mettendosi sotto i riflettori delle domande incisive della giornalista. La serata di domani promette di essere emozionante e piena di sorprese per i fan di "Belve".

