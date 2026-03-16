Festa della mamma a Old Trafford, il cartello del piccolo tifoso dello United diventa virale

Un giovane tifoso del Manchester United ha scelto lo stadio per la Festa della mamma perché era la sua prima partita a Old Trafford. Durante United-Aston Villa ha mostrato un cartellone di scuse alla madre, diventato virale tra i tifosi.

In Inghilterra la Festa della mamma cade la quarta domenica di Quaresima e quest’anno è stata celebrata il 15 marzo. La ricorrenza è coincisa con la 30ª giornata di Premier League, e per molti appassionati di calcio la domenica si è divisa tra famiglia e stadio.

Tra i tifosi presenti a Old Trafford per la sfida tra Manchester United e Aston Villa c’era anche un bambino alla sua prima partita dei Red Devils. Dalla tribuna ha sollevato un cartellone con un messaggio semplice e diretto rivolto alla madre.

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Sul foglio si leggeva una breve dedica firmata Luca. Il giovane tifoso chiedeva scusa alla mamma per l’assenza nel giorno della festa, spiegando che non poteva rinunciare alla sua prima volta allo stadio per vedere il Manchester United. Accanto alla frase, gli auguri per la giornata.

La scena è stata ripresa sugli spalti mentre lo United batteva l’Aston Villa per 3-1. In poche ore l’immagine del cartello ha iniziato a circolare online, condivisa da tifosi e appassionati di calcio.

Molti utenti hanno commentato con ironia e affetto, divertiti dalla scelta del piccolo sostenitore. Il gesto ha strappato sorrisi anche a tante madri, che hanno riconosciuto in quella frase una passione difficile da rimandare.