Marco Mengoni si ferma in concerto per una mamma con bimba: il video diventa virale

Durante la terza data di Marco Mengoni a Eboli, tra il pubblico in prima fila c’era una giovane mamma con la figlia di pochi mesi portata nel marsupio. L’artista, notando la presenza della piccola, ha interrotto l’esibizione per avvicinarsi e scambiare qualche parola.

Mengoni si è chinato per salutare la bambina, definendola affettuosamente “una bamboletta”, poi si è assicurato che la piccola avesse indossato le cuffie protettive durante il concerto. La madre ha confermato e ha mostrato le cuffiette rosa, indossate per proteggere l’udito della figlia.

Con tono scherzoso, il cantante ha poi detto rivolgendosi alla bimba: «Ti sei fatta tutto il concerto qui? Perché tua mamma è una pazza!». Il momento si è concluso con un selfie scattato dallo stesso Mengoni insieme alla mamma e alla neonata.

La scena è stata ripresa dal pubblico e condivisa sui social del Palazzetto dello Sport di Eboli, diventando in poco tempo virale. Il video ha generato numerosi commenti e un acceso dibattito.

Da una parte c’è chi ha elogiato la mamma, sottolineando come la bambina fosse tranquilla e in sicurezza. Dall’altra, non sono mancati commenti critici di chi ritiene che un concerto così affollato non sia un ambiente adatto a una bimba di pochi mesi.