Il piccolo Matteo positivo al Covid consolato dall'infermiera : la foto diventa virale

Un bambino di 7 mesi, positivo al Covid e con un grave problema intestinale, ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Salesi di Ancona. Alle sue calcagna un'infermiera, imbrigliata in una tuta protettiva anti-contagio, che lo coccola e gli dà conforto. È lei la bellissima immagine condivisa da Roberta Ferrante, la mamma del piccolo Matteo. Uno scatto che ha fatto il giro del web, muovendo tutta l'Italia.

Quello che è successo al bimbo di 7 mesi

L'incubo di Roberta è iniziato il 3 marzo, quando Matteo è stato portato in ospedale per un disturbo intestinale, ma entrambi sono risultati positivi al Covid. Madre e figlio sono stati separati e isolati, costringendo il bambino a passare da solo il processo ospedaliero. "Il personale di rianimazione è stato esemplare, non lo dimenticherò - racconta Roberta Ferrante al Resto del Carlino -. In particolare un medico che mi ha sempre chiamato per tenermi aggiornato sulle condizioni di mio figlio. C'era una frase che mi ha tranquillizzato da quando ho non poteva essere lì con lui: "Non preoccuparti, signora, ci prenderemo cura di tuo figlio, non devi preoccuparti" e così è stato. Nel momento più drammatico della mia vita, sentirsi dire questo e poi vedere quella foto lontano da mio figlio, è stato un ritorno alla vita dopo un incubo durato giorni ».

Matteo ha subito un delicatissimo intervento di chirurgia intestinale e poi è stato ricoverato in terapia intensiva. Tutti lontani dalla madre, costretti a casa da Covid. Ma il bambino, grazie alle amorevoli cure degli operatori sanitari dell'ospedale di Ancona, non è mai stato solo. Poi l'abbraccio tanto atteso con la madre: "A casa era un inferno, aspettando la chiamata dell'ospedale per tornare da lui, poi finalmente è arrivata. Ancora positivi hanno messo me e il bambino in una stanza isolata e sigillata, con il personale che entrava nello stretto necessario e così andò avanti per tre giorni. Era pieno di tubi e flebo, ma almeno stavamo insieme. Mio marito non poteva essere presente per rischio di contagio... ».

Altre News per: piccolomatteopositivocovidconsolatodallinfermiera