Francesca Sofia Novello replica agli hater sui ritocchi estetici

Francesca Sofia Novello risponde agli hater dopo i commenti sul suo aspetto. La modella, compagna di Valentino Rossi, replica su Instagram alle accuse di chirurgia estetica e chiarisce quali interventi ha realmente fatto.

Francesca Sofia Novello finisce nel mirino dei social dopo aver pubblicato su Instagram alcune vecchie fotografie dei primi anni da modella. Gli scatti, risalenti al 2015 e al 2016, mostrano il suo aspetto quando aveva poco più di vent’anni. Il confronto con le immagini attuali ha spinto diversi utenti a commentare il suo cambiamento fisico.

Tra i messaggi comparsi sotto al post non sono mancati giudizi duri. Alcuni follower hanno sostenuto che la modella fosse più bella in passato e che oggi sarebbe ricorsa a troppi interventi estetici. Altri hanno scritto che il suo viso non apparirebbe più naturale. Dopo aver ignorato gran parte delle critiche, Novello ha deciso di replicare a uno dei commenti più pungenti.

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La modella ha chiarito di non aver fatto interventi sul viso e ha risposto in modo diretto: ha spiegato che l’unico ritocco riguarda il seno e ha aggiunto che molti parlano senza conoscere la realtà. Ha anche sottolineato che i motivi che portano una persona a scegliere un intervento non devono essere necessariamente spiegati pubblicamente.

Travolta da centinaia di messaggi, tra sostegno e nuove critiche, Novello ha poi pubblicato una riflessione più ampia sul tema della cura di sé. Nel suo messaggio ha raccontato che spesso, sotto i suoi post, qualsiasi attenzione verso il proprio corpo viene interpretata come chirurgia estetica.

Secondo la modella, prendersi cura della pelle, seguire un’alimentazione attenta, allenarsi e dedicare tempo al proprio benessere non significa trasformarsi artificialmente. Per lei si tratta piuttosto di un modo per rispettare il proprio corpo e mantenere equilibrio e salute.

Nel suo intervento ha parlato anche di chirurgia estetica. Ha spiegato di non essere contraria agli interventi quando un difetto crea disagio personale, ma ha invitato a non esagerare. A suo parere la naturalezza resta l’aspetto più importante e l’eccesso rischia di cancellare ciò che rende ogni persona diversa.

Rivolgendosi alle ragazze che la seguono sui social, Novello ha consigliato di affidarsi sempre a medici qualificati se si decide di intraprendere questo percorso. Ha anche invitato a non inseguire modelli di bellezza identici per tutti, ricordando che l’aspetto di ognuno è legato alla propria armonia personale.

La compagna di Valentino Rossi ha infine spiegato di aver scelto di intervenire pubblicamente non tanto per difendersi dalle critiche, quanto per il tipo di messaggi che possono arrivare a chi la segue. Condividere una riflessione, ha scritto, è un modo per usare con responsabilità lo spazio che ha sui social.