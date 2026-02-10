Diego Dalla Palma attacca Anna Pettinelli sui ritocchi estetici in tv

Scontro in tv sulla chirurgia estetica: Diego Dalla Palma attacca il presunto ritocco di Anna Pettinelli, mentre in studio si parla anche dei rischi legati agli interventi dopo un recente caso di cronaca.

Nello studio de La volta buona si torna a parlare di chirurgia estetica, tra esperienze personali e polemiche. Il tema entra nel vivo mentre si discute dei pericoli legati agli interventi, riemersi dopo il caso del medico soprannominato “dottor Silicone”, radiato e finito al centro della cronaca giudiziaria dopo la morte di una paziente sottoposta a liposuzione.

Durante il confronto interviene Diego Dalla Palma, che commenta senza giri di parole il cambiamento del volto di Anna Pettinelli. La ricorda come una donna dal viso fresco e naturale, poi affonda: il risultato, a suo dire, sarebbe eccessivo. In studio parte il botta e risposta, con opinioni diverse e tentativi di smorzare i toni, ma il make-up artist insiste sul rischio di inseguire modelli estetici irrealistici.

Il discorso si allarga anche al fronte giudiziario. Dalla Palma cita il caso del medico coinvolto in procedimenti penali e dice che, secondo lui, servirebbe maggiore chiarezza su nomi e responsabilità. Parole che riaccendono l’attenzione sui controlli e sulla sicurezza dei trattamenti.

A far partire il dibattito era stata una clip con le dichiarazioni di Anna Pettinelli, che ha scelto di raccontare la propria esperienza con il botox. Ha spiegato di aver iniziato intorno ai 45 anni e di aver dovuto aumentare i richiami col passare del tempo. Un percorso che, secondo lei, dimostra come intervenire troppo presto possa portare a una sorta di assuefazione dei tessuti.

La speaker radiofonica ha parlato anche degli ultimi trattamenti, tra cui un laser per le rughe attorno alla bocca, con segni visibili per diversi giorni prima di notare i miglioramenti. Ha ammesso di aver valutato altre soluzioni, come il lip lifting, ma di aver rinunciato per timore che la cicatrice sotto il naso potesse restare evidente.

In studio si è discusso pure di chi nega di aver fatto ricorso alla medicina estetica. Pettinelli è stata netta: secondo lei, nel mondo della tv sono in molti a intervenire sul proprio aspetto, anche se non tutti lo dicono apertamente.