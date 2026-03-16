Vacanze di Pasqua 2026, quando chiudono le scuole in Italia regione per regione

Paola Cammarota | 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pasqua 2026 cadrà il 5 aprile e porterà la consueta pausa dalle lezioni per milioni di studenti italiani. Nella maggior parte delle regioni le scuole resteranno chiuse dal 2 al 7 aprile, ma alcune aree seguiranno un calendario leggermente diverso.

Pasqua
Vacanze di Pasqua 2026, quando chiudono le scuole in Italia regione per regione

Con l’arrivo della primavera torna anche la pausa scolastica legata alla Pasqua 2026, che quest’anno cade domenica 5 aprile. Per studenti e famiglie si tratta del primo vero periodo di stop prolungato dopo i mesi invernali, utile per organizzare viaggi brevi o trascorrere qualche giorno in famiglia.

Nella gran parte d’Italia il calendario è simile. Le lezioni termineranno mercoledì 1 aprile e le scuole resteranno chiuse da giovedì 2 a martedì 7 aprile. Il rientro in classe è previsto mercoledì 8 aprile, data che segnerà la ripresa dell’attività scolastica per la maggioranza degli studenti.

Leggi anche: Chiusura Scuole per il Ponte del 1° Maggio 2024: Calendario Vacanze per Regione

Esistono però alcune differenze regionali. In Trentino la pausa sarà leggermente più lunga: le scuole rimarranno chiuse dal 2 all’8 aprile compreso e gli studenti torneranno tra i banchi giovedì 9 aprile.

Situazione diversa invece in Liguria, dove il periodo di stop sarà più breve rispetto al resto del Paese. Le lezioni saranno sospese dal 2 al 6 aprile e riprenderanno già martedì 7 aprile.

Nel resto delle regioni italiane – tra cui Lombardia, Lazio, Veneto, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, Sicilia e Sardegna – il calendario seguirà lo schema più diffuso: vacanze dal 2 al 7 aprile con rientro mercoledì 8. Lo stesso calendario vale anche per la provincia autonoma di Bolzano.

Dopo la pausa pasquale inizierà la fase conclusiva dell’anno scolastico, che porterà agli scrutini e agli esami di Stato. Il prossimo stop nel calendario sarà il 1° maggio, che nel 2026 cade di venerdì e permetterà a molti studenti un altro fine settimana lungo.