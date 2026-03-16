Vacanze di Pasqua 2026, quando chiudono le scuole in Italia regione per regione

Pasqua 2026 cadrà il 5 aprile e porterà la consueta pausa dalle lezioni per milioni di studenti italiani. Nella maggior parte delle regioni le scuole resteranno chiuse dal 2 al 7 aprile, ma alcune aree seguiranno un calendario leggermente diverso.

Con l’arrivo della primavera torna anche la pausa scolastica legata alla Pasqua 2026, che quest’anno cade domenica 5 aprile. Per studenti e famiglie si tratta del primo vero periodo di stop prolungato dopo i mesi invernali, utile per organizzare viaggi brevi o trascorrere qualche giorno in famiglia.

Nella gran parte d’Italia il calendario è simile. Le lezioni termineranno mercoledì 1 aprile e le scuole resteranno chiuse da giovedì 2 a martedì 7 aprile. Il rientro in classe è previsto mercoledì 8 aprile, data che segnerà la ripresa dell’attività scolastica per la maggioranza degli studenti.

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Esistono però alcune differenze regionali. In Trentino la pausa sarà leggermente più lunga: le scuole rimarranno chiuse dal 2 all’8 aprile compreso e gli studenti torneranno tra i banchi giovedì 9 aprile.

Situazione diversa invece in Liguria, dove il periodo di stop sarà più breve rispetto al resto del Paese. Le lezioni saranno sospese dal 2 al 6 aprile e riprenderanno già martedì 7 aprile.

Nel resto delle regioni italiane – tra cui Lombardia, Lazio, Veneto, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, Sicilia e Sardegna – il calendario seguirà lo schema più diffuso: vacanze dal 2 al 7 aprile con rientro mercoledì 8. Lo stesso calendario vale anche per la provincia autonoma di Bolzano.

Dopo la pausa pasquale inizierà la fase conclusiva dell’anno scolastico, che porterà agli scrutini e agli esami di Stato. Il prossimo stop nel calendario sarà il 1° maggio, che nel 2026 cade di venerdì e permetterà a molti studenti un altro fine settimana lungo.