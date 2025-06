Saldi estivi 2025: il calendario ufficiale con le date regione per regione

Home / Social News / Saldi estivi 2025: il calendario ufficiale con le date regione per regione

Sei pronto a scoprire quando iniziano i saldi estivi 2025? Con il calendario ufficiale regione per regione, potrai pianificare al meglio i tuoi acquisti e approfittare delle occasioni più convenienti. Ricorda che, mentre in tutta Italia i saldi partono venerdì 5 luglio, Trento e Bolzano seguono un calendario diverso. Ecco il dettaglio completo per non perdere nemmeno un affare!