Creative annuncia Sound Blaster Audigy FX Pro

Creative Technology annuncia oggi Sound Blaster Audigy FX Pro, il nuovo modello che arricchisce la serie Audigy FX. Progettata per PC builder e utenti desktop che desiderano superare i limiti dell’audio integrato nelle schede madri, combina riproduzione audio ad alta risoluzione, surround discreto 7.1, amplificazione integrata per cuffie e il debutto della nuova app Creative Nexus.

Sound Blaster Audigy FX Pro porta su PC desktop riproduzione ad alta risoluzione, audio surround discreto 7.1 e amplificazione integrata per cuffie.

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Un vero upgrade per l’audio desktop moderno

In molte configurazioni desktop, l’audio resta uno degli aggiornamenti più trascurati. Gli utenti investono in schede grafiche, monitor e periferiche, ma continuano spesso ad affidarsi al suono integrato della scheda madre.

Sound Blaster Audigy FX Pro nasce per cambiare questa situazione, offrendo un aggiornamento interno semplice e immediato per chi desidera una riproduzione più pulita, un surround più immersivo, migliori prestazioni con le cuffie e un controllo audio più intelligente nella vita quotidiana.

Che si tratti di musica, film, gaming o ascolto quotidiano, la Sound Blaster Audigy FX Pro è progettata per offrire un salto qualitativo concreto rispetto all’audio onboard. Garantisce maggiore chiarezza, una gamma dinamica più ampia e una migliore gestione delle cuffie, il tutto in un formato PCIe compatto che mantiene la configurazione ordinata e completamente integrata, senza hardware esterno aggiuntivo.

Per i film, crea un’esperienza surround più cinematografica grazie a una migliore separazione e profondità spaziale.Per la musica, offre una riproduzione più pulita, dettagliata e ad alta risoluzione.Per il gaming, migliora la precisione posizionale per una scena sonora più immersiva.Per gli utenti di cuffie, l’amplificatore integrato fornisce la potenza e il controllo necessari per sfruttare al meglio anche i modelli più esigenti.

Con supporto per riproduzione fino a 32-bit / 384 kHz, 120 dB SNR e surround discreto 7.1, Sound Blaster Audigy FX Pro rappresenta un modo semplice per migliorare significativamente l’audio del proprio PC.

Progettata per PC builder e utenti desktop

Ultimo modello della famiglia Audigy FX, la Sound Blaster Audigy FX Pro è pensata per chi desidera un audio desktop di qualità superiore senza l’ingombro o la complessità delle soluzioni esterne.

È un upgrade semplice sia per nuove configurazioni PC sia per desktop già esistenti, ideale per chi vuole migliorare la qualità sonora, ottenere un supporto più potente per le cuffie e disporre di controlli più intuitivi attraverso un’unica soluzione interna.

Con l’introduzione della nuova app Creative Nexus, affiancata alle funzionalità hardware potenziate, Sound Blaster Audigy FX Pro segna un nuovo capitolo per la serie Audigy FX: non solo specifiche migliori, ma anche un’esperienza di ascolto più completa e intuitiva.

Prestazioni Sound Blaster comprovate

Basata sulla storica eredità Sound Blaster di Creative, Sound Blaster Audigy FX Pro supporta riproduzione fino a 32-bit / 384 kHz, offre fino a 120 dB SNR e integra audio surround discreto 7.1 per un’esperienza multicanale immersiva.

Combinando capacità audio ad alta risoluzione, elaborazione dedicata del segnale e amplificazione integrata per cuffie, Sound Blaster Audigy FX Pro offre a PC builder e utenti desktop una soluzione audio interna progettata specificamente per superare i limiti dell’audio integrato nelle schede madri.

L’amplificatore per cuffie integrato consente inoltre di pilotare cuffie più esigenti, offrendo maggiore chiarezza, dettaglio e controllo nell’ascolto quotidiano.

Creative Nexus: il nuovo centro di controllo per l’audio PC

Presentata insieme alla Sound Blaster Audigy FX Pro, Creative Nexus è la nuova applicazione companion di Creative progettata per trasformare il modo in cui gli utenti gestiscono, personalizzano e ottimizzano l’esperienza audio su PC.

Grazie a un’interfaccia intuitiva e semplificata, Creative Nexus rende il controllo avanzato dell’audio più accessibile e immediato nell’utilizzo quotidiano.

È possibile:

regolare con precisione le impostazioni di riproduzione

applicare Auto EQ per ottimizzare rapidamente il suono

per ottimizzare rapidamente il suono personalizzare le tecnologie Sound Blaster Acoustic Engine

accedere ai controlli principali da un’unica dashboard centralizzata

Creative Nexus introduce un nuovo livello di intelligenza e usabilità nella serie Audigy FX, trasformando Sound Blaster Audigy FX Pro da semplice aggiornamento hardware a una moderna soluzione audio integrata hardware + software.

Caratteristiche principali

Nuovo modello della serie Audigy FX

Progettata come upgrade rispetto all’audio integrato delle schede madri

Supporto per riproduzione fino a 32-bit / 384 kHz

120 dB SNR per maggiore chiarezza e dettaglio

per maggiore chiarezza e dettaglio Audio surround discreto 7.1

Amplificatore integrato per cuffie per prestazioni migliorate

per prestazioni migliorate Primo prodotto Creative con la nuova app Creative Nexus

Disponibilità

Sound Blaster Audigy FX Pro è disponibile al prezzo di 69,99 € su creative.com/SBFxPro