CREATIVE SOUND BLASTER RE:IMAGINE

IL NUOVO HUB AUDIO MODULARE DI PROSSIMA GENERAZIONE CHE REINVENTA IL MITO SOUND BLASTER

Creative invita la community a scrivere insieme il prossimo capitolo di Sound Blaster con un hub audio modulare e potenziato dall’Intelligenza Artificiale, in arrivo su Kickstarter il 28 ottobre (ore 16:00 ora italiana)

Dal 1989, Sound Blaster ha venduto oltre 400 milioni di dispositivi in tutto il mondo , accompagnando l’evoluzione del suono digitale e del multimedia. La Sound Blaster originale diede voce ai PC, alimentando la crescita di videogiochi, musica digitale e creatività informatica. Sound Blaster Re:Imagine raccoglie questa eredità e la proietta nel futuro: unendo la tradizione del brand a una piattaforma modulare e moderna , pensata per creatori, gamer e professionisti che vivono costantemente tra lavoro e intrattenimento.

L’hub audio definitivo Collega e gestisci facilmente PC, notebook, smartphone, tablet, console, microfoni, cuffie, altoparlanti e strumenti musicali, tutto in un unico dispositivo. Ogni ingresso può essere instradato verso qualsiasi uscita con un semplice tocco, senza cablaggi complessi.

Modulare e personalizzabile Grazie ai moduli magnetici intercambiabili – schermi intelligenti, slider, manopole e tasti rapidi – è possibile configurare Sound Blaster Re:Imagine in base alle proprie esigenze, adattandola nel tempo.

Controlli completamente programmabili Ogni pulsante può essere impostato per qualsiasi funzione: disattivare una chiamata, avviare una compilazione software, oppure controllare un dispositivo smart home compatibile con Matter.

Audio da studio Riproduzione ad alta risoluzione a 32 bit / 384 kHz , con DAC e amplificatore di qualità professionale, in grado di pilotare sia cuffie da studio che potenti altoparlanti desktop.

Accesso “Superuser” per sviluppatori Gli utenti più esperti avranno accesso completo all’hardware per creare e condividere le proprie app personalizzate, rendendo Re:Imagine una piattaforma realmente aperta e guidata dalla community.

App integrate e divertenti Oltre alle funzioni audio, Re:Imagine include esperienze giocose come giochi retrò DOS , visualizzatori musicali , un DJ basato su Intelligenza Artificiale e il ritorno di due icone storiche: Dr. Sbaitso e il pappagallo Sound Blaster , oggi rinati come compagni virtuali AI.

PERCHÉ KICKSTARTER

Con oltre 400 milioni di unità Sound Blaster vendute, l’eredità audio di Creative è consolidata. Ma Re:Imagine rappresenta più di un’evoluzione: è una reinvenzione del concetto di scheda audio come piattaforma creativa e modulare . Il lancio su Kickstarter è una scelta consapevole: permette a Creative di coinvolgere direttamente la community nel definire il futuro del marchio. Come negli anni ’90 furono gamer e creativi a decretare il successo di Sound Blaster, oggi saranno i sostenitori di Kickstarter a guidare la nascita di Re:Imagine.

L’EREDITÀ RINATA

“ La Sound Blaster originale ha cambiato il modo in cui milioni di persone hanno vissuto il suono, alimentando gioco, creatività e scoperta. Con Sound Blaster Re:Imagine abbiamo voluto ripensare completamente cosa può essere una Sound Blaster: non solo una scheda audio, ma un hub modulare, una console di controllo e un laboratorio creativo senza limiti. Vogliamo renderla di nuovo protagonista, in un mondo fatto di dispositivi multipli e nuove esperienze.” – ha commentato Darran Nathan, Vice President of Operations & Products, Creative Technology.

Al momento del lancio, Re:Imagine offrirà esperienze ludiche e creative affiancate da prestazioni audio professionali: un DJ AI in grado di creare musica in tempo reale e il ritorno di personaggi leggendari come Dr. Sbaitso e il Sound Blaster Parrot , ora rielaborati con intelligenza artificiale. Questi elementi di intrattenimento convivono con la potenza audio e la flessibilità tecnica, rendendo Re:Imagine una piattaforma pensata per esplorare, creare e divertirsi .

Grazie all’apertura totale del sistema, gli sviluppatori potranno ampliare la piattaforma con proprie app e strumenti, condividendoli liberamente con la community.

DETTAGLI DELLA CAMPAGNA KICKSTARTER

Lancio ufficiale: 28 ottobre 2025 - 10:00 (EST) / 16:00 (CET)

Ricompense Early Bird a quantità limitata: Ogni contributo includerà l’unità base Horizon , dotata di Smart Screen e controlli modulari .

Ogni contributo includerà l’unità base , dotata di e . Obiettivo aggiuntivo (Stretch Goal): Sblocco dell’unità Vertex , una versione più grande con ulteriori slot di espansione.

ENTRA NEL NUOVO CAPITOLO

La Sound Blaster originale ha definito la colonna sonora di un’epoca. Sound Blaster Re:Imagine è pronta a definire quella della prossima generazione - una piattaforma aperta, evolutiva e co-creata insieme alla community. Scopri il futuro dell’audio su Kickstarter e vivi in prima persona la rinascita di una leggenda.