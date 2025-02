KONAMI annuncia Darwin’s Paradox

L'eccentrico platform alieno, mostrato durante il PlayStation State of Play, arriverà su PlayStation5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Steam!

KONAMI annuncia Darwin's Paradox!, nuovo action-adventure platform in arrivo su PlayStation5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Steam. KONAMI e ZDT Studio presentano Darwin, un polpo strappato al suo habitat naturale e catapultato in un caotico mondo stravolto dai piani di conquista globale della UFOOD INC.

Nei panni di Darwin, i giocatori dovranno fare affidamento sul proprio istinto per intrufolarsi in territori ostili pattugliati dalla UFOOD INC. Muovetevi furtivamente e sfruttate a vostro favore l’ambiente e le abilità innate del mollusco per ingannare, aggirare e sbaragliare i nemici. Grazie alle sorprendenti abilità stealth, Darwin non ha rivali nell’arte dell’inganno... serpenti a parte.

Ogni stage è caratterizzato da una moltitudine di percorsi da esplorare, che si adatteranno ai progressi dei giocatori e che cambieranno in base agli enigmi risolti e agli ostacoli superati - da discariche colonizzate da ratti famelici ai minacciosi sotterranei di una fabbrica di cibo in riva al mare. Incredibili effetti visivi e un cast unico nel suo genere vi accompagneranno durante la coinvolgente trama di Darwin's Paradox!.

Darwin's Paradox! | Reveal Trailer - https://www.youtube.com/watch?v=UhKHKXIe7Qw