Musica - live il singolo 'Connessioni -, colonna sonora dei viaggiatori green

I tre giovani artisti under 30, particolarmente attivi sul tema del climate change, sono stati scelti da Mundys per realizzare una colonna sonora estiva che accompagnasse le persone in transito sulle infrastrutture del Gruppo.

Spettacolo - Il singolo 'Connessioni', scritto dai Barkee Bay, come colonna sonora dei viaggiatori green. Il nuovo brano, nato dalla collaborazione tra la band bresciana e Mundys, società del settore mobilità, intende sensibilizzare su come spostarsi in modo sostenibile ed è stato presentato dal gruppo musicale questa mattina in un flash mob all'aeroporto di Roma 'Leonardo da Vinci', con uno speciale 'Flash Mob(ility)' organizzato da Mundys. Dopo il lancio della nuova identità del gruppo infrastrutturale, avvenuto lo scorso anno, Mundys prosegue dunque nell’investimento sui giovani talenti attraverso la musica, come chiave per mettere le persone in connessione. I tre giovani artisti under 30, particolarmente attivi sul tema del climate change, sono stati scelti da Mundys per realizzare una colonna sonora estiva che accompagnasse le persone in transito sulle infrastrutture del Gruppo.

Barkee Bay è una band bresciana formata da Giulio Barkee (autore e chitarrista), Davide Tarragoni detto 'Tarra' (produttore) e Gabriele Consiglio detto 'Gab' (chitarrista e produttore)

In linea con i valori della società, la band ha rappresentato, attraverso parole e musica, i pilastri che guidano il business di Mundys: semplificare la vita quotidiana e soddisfare il bisogno delle persone di spostarsi in modo sempre più sostenibile, integrato e smart, rendendo unica l’esperienza di viaggio e favorendo la connessione. Dieci allievi ballerini dell’Accademia Artisti di Roma, centro per la formazione delle discipline cinematografiche e audiovisive, si sono esibiti indossando delle t-shirt con i loghi del Gruppo. Il Gruppo Mundys, con la collaborazione di tutte le società controllate, ha dedicato ai viaggiatori anche il progetto 'The Line'. Attraverso un reportage, che ha visto la fotografa Enrica Panà ritrarre i volti di 75 persone in movimento, vengono raccontate storie provenienti da tutto il mondo, diverse tra loro ma connesse da un unico elemento: il Gruppo Mundys e le esperienze di viaggio nelle aree geografiche dove le sue infrastrutture sono presenti.

Mundys, con oltre 23mila dipendenti, è presente in 24 Paesi, gestisce 5 aeroporti internazionali (attraverso Aeroporti di Roma e Aeroports de la Cote d’Azur), 9.200 km di autostrade (grazie ad Abertis e Grupo Costanera) e servizi digitali (con Yunex Traffic e Telepass). Barkee Bay è una band bresciana formata da Giulio Barkee (autore e chitarrista), Davide Tarragoni detto 'Tarra' (produttore) e Gabriele Consiglio detto 'Gab' (chitarrista e produttore). Il sound dei Barkee Bay racchiude hip hop, contest di freestyle, indie rock, synth pop internazionale, punk e canzone italiana d’autore, accompagnato da testi che raccontano la nuova generazione e i valori che la contraddistinguono: la voglia di divertirsi, l’essere consapevoli che ogni viaggio va vissuto fino in fondo e la sostenibilità ambientale.