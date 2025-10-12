Addio a Diane Keaton: Hollywood in lacrime per l'indimenticabile Annie Hall

La notizia della morte di Diane Keaton ha scosso profondamente Hollywood, suscitando un’ondata di tributi commossi da parte di colleghi, amici e ammiratori. L’attrice premio Oscar, protagonista di film iconici come Io e Annie e Reds, lascia un’eredità artistica e umana che ha segnato in modo indelebile il cinema americano.

Molte celebrità hanno espresso pubblicamente il loro dolore e i loro ricordi. Bette Midler, amica di lunga data, ha scritto: “Diane era una forza della natura. Elegante, eccentrica, brillante. Ha cambiato il modo in cui le donne venivano rappresentate sullo schermo”.

Jane Fonda, che ha condiviso il set con Keaton nei due capitoli di Book Club (2018 e 2023), ha ricordato la collega con parole affettuose: “Diane era una forza creativa. La sua energia e il suo spirito erano contagiosi”. Anche Mary Steenburgen, co-protagonista della stessa serie, ha scritto: “Diane era magia. Non ci sarà mai più nessuno come lei. L’ho amata e mi sento fortunata di averla chiamata amica”.

Il regista Nancy Meyers, che la diresse in Tutto può succedere, ha ricordato la sua “capacità unica di rendere ogni scena memorabile, anche solo con uno sguardo o una risata”.

Goldie Hawn, con cui Keaton recitò ne Il club delle prime mogli (1996), ha espresso il proprio dolore in un messaggio toccante: “Diane, non eravamo pronti a perderti. Hai lasciato una scia di polvere di stelle, piena di luce e ricordi. Non c’era, e non ci sarà, nessuno come te”. Sua figlia Kate Hudson ha aggiunto: “Una presenza indimenticabile. Diane ha lasciato un segno profondo in tutti noi”.

Diane Keaton è stata una pioniera nel rappresentare donne complesse, intelligenti e vulnerabili. La sua interpretazione in Io e Annie ha rivoluzionato la commedia romantica, mentre la sua versatilità le ha permesso di passare con naturalezza da ruoli drammatici a commedie sofisticate. Attrici come Emma Stone e Reese Witherspoon hanno dichiarato di considerarla una fonte di ispirazione per le loro carriere.

Steve Martin, suo compagno di set in Il padre della sposa, ha scritto: “Non c’era nessuno come Diane. Il suo talento era immenso, ma la sua umanità lo era ancora di più”. Kimberly Williams-Paisley, che interpretò la figlia di Keaton nei due capitoli del film, ha ricordato: “Lavorare con te sarà sempre uno dei momenti più belli della mia vita”.

Oltre ai premi e ai riconoscimenti, Diane Keaton lascia un’eredità fatta di autenticità, coraggio e stile. Il suo modo di vestire, con giacche oversize e cappelli diventati marchio di fabbrica, è divenuto un simbolo di eleganza anticonvenzionale. Ma soprattutto, Keaton ha insegnato che essere sé stessi è il ruolo più importante che si possa interpretare.

Hollywood la piange, ma al tempo stesso celebra una vita straordinaria. Come ha scritto Meryl Streep: “Diane non se ne va davvero. Vive in ogni donna che ha osato essere diversa, in ogni attrice che ha scelto la verità invece della perfezione”.