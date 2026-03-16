Diesel sopra i due euro al litro, prezzi ai massimi da quattro anni

Il diesel supera i due euro al litro perché il petrolio Brent resta sopra i 100 dollari e il dollaro forte pesa sull’euro. Il gasolio tocca i livelli più alti degli ultimi quattro anni mentre continuano gli aumenti nei distributori italiani.

Il costo dei carburanti continua a salire e il diesel raggiunge livelli che non si vedevano da quattro anni. Alla base del rincaro c’è il prezzo del petrolio Brent, che negli ultimi giorni ha chiuso per due sedute consecutive oltre i 100 dollari al barile, mentre il rafforzamento del dollaro sull’euro rende più caro l’acquisto dei prodotti raffinati.

Il gasolio in modalità self service ha toccato il livello più alto dal 22 marzo 2022, quando il governo guidato da Mario Draghi intervenne riducendo temporaneamente le accise. Anche la benzina è in crescita e si avvicina ai valori più elevati registrati negli ultimi anni, con i prezzi più alti dal 6 agosto 2024.

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Anche le principali compagnie hanno aggiornato i listini. IP ha ritoccato verso l’alto di due centesimi al litro sia benzina sia gasolio. Q8 ha applicato aumenti più consistenti, pari a cinque centesimi su entrambi i carburanti. Tamoil ha invece aumentato la benzina di quattro centesimi e il diesel di otto.

Nonostante il rialzo, Eni resta leggermente sotto i concorrenti. Il prezzo del diesel supera comunque i due euro al litro anche per il marchio del cane a sei zampe, ma resta circa sei o sette centesimi più basso rispetto a IP, Q8 e Tamoil. Sulla benzina il divario con gli altri operatori è di circa quattro centesimi.

Secondo le rilevazioni effettuate su circa 20mila distributori e comunicate all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio della benzina self service è salito a 1,841 euro al litro. Il diesel self service raggiunge invece 2,070 euro al litro.

Nel servizio assistito la benzina arriva a 1,973 euro al litro, mentre il diesel tocca i 2,200 euro. Restano più contenuti gli altri carburanti: il Gpl servito si attesta a 0,705 euro al litro, il metano a 1,501 euro al chilogrammo e il Gnl a 1,234 euro al chilogrammo.

Prezzi più elevati si registrano sulle autostrade. Qui la benzina self service costa mediamente 1,927 euro al litro, che salgono a 2,178 nel servito. Il gasolio arriva a 2,133 euro al litro in modalità self service e a 2,385 euro con il servizio alla pompa.