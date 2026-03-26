Benzina e diesel in aumento il 26 marzo 2026, prezzi oltre 2 euro al litro

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Prezzi di benzina e diesel tornano a salire il 26 marzo 2026 per nuovi rialzi delle compagnie. A pesare sono gli aggiornamenti dei listini, con aumenti diffusi e differenze evidenti tra territori e modalità di rifornimento.

Benzina e diesel in aumento il 26 marzo 2026, prezzi oltre 2 euro al litro