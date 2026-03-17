Leao evita Allegri e cita il Vangelo sui social dopo Lazio Milan

Rafael Leao finisce al centro delle critiche dopo Lazio-Milan per il cambio e il mancato saluto ad Allegri, gesto nato da una prestazione opaca. Poi sui social pubblica una frase dal Vangelo che alimenta le discussioni.

Rafael Leao torna a far parlare di sé dopo la sconfitta del Milan contro la Lazio. L’episodio che ha acceso le polemiche è arrivato al 67’, quando Massimiliano Allegri ha deciso di sostituirlo. L’attaccante portoghese ha lasciato il campo senza cercare il contatto con l’allenatore, ignorando il consueto gesto dell’abbraccio.

Un comportamento che non è passato inosservato e che ha irritato molti tifosi, già delusi per una prova sottotono. La prestazione di Leao è stata giudicata poco incisiva, in linea con un periodo complicato che lo vede lontano dai suoi standard migliori.

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A distanza di poche ore, il numero 10 rossonero ha pubblicato una storia su Instagram che ha fatto discutere. Il messaggio, tratto dal Vangelo e attribuito a Gesù, recita: “Fai ciò che è in tuo potere. L’impossibile è compito mio”. Una frase che molti hanno interpretato come una risposta indiretta alle critiche.

La stagione dell’esterno portoghese resta altalenante. Nonostante qualche gol, il rendimento è stato condizionato da diversi problemi fisici che ne hanno limitato continuità e brillantezza.