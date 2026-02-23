Leao protesta sui social dopo Milan-Parma per il gol decisivo di Troilo
Rafael Leao contesta il gol di Troilo dopo Milan-Parma per una decisione arbitrale rivista al Var. L’attaccante rossonero pubblica sui social un confronto con un episodio simile, alimentando le polemiche dopo il ko a San Siro.
Il giorno dopo la sconfitta del Milan contro il Parma, Rafa Leao sceglie i social per esprimere il proprio dissenso. L’attaccante portoghese pubblica alcune storie su Instagram in cui mette a confronto due episodi arbitrali, lasciando intendere un trattamento diverso in situazioni simili.
Nel primo caso compare il gol annullato a Pavlovic contro il Sassuolo, cancellato per un fallo in attacco. Nell’altra immagine, invece, si vede il colpo di testa di Troilo che decide la gara di San Siro, con il difensore del Parma che salta sopra Bartesaghi prima di segnare. A corredo, solo tre puntini di sospensione.
L’episodio chiave arriva all’80’. Su calcio d’angolo battuto da Valeri, Troilo trova l’impatto di testa e batte Maignan. L’arbitro Piccinini inizialmente annulla per un contatto tra Valenti e il portiere rossonero, scatenando le proteste degli ospiti.
Il Var interviene e richiama il direttore di gara al monitor. Dopo la revisione, Piccinini valuta il contatto troppo leggero per essere punito e ritiene regolare anche l’elevazione di Troilo. La rete viene così convalidata.
La decisione accende le proteste del pubblico di San Siro e dei giocatori del Milan. Tra questi, Leao, che prima mostra il proprio disappunto online e poi pubblica una foto della squadra accompagnata da poche parole: “Insieme, uniti”.