Morta Cinzia Oscar, addio alla cantante neomelodica napoletana Vincenza Testa

Cinzia Oscar è morta a 64 anni dopo una vita dedicata alla musica neomelodica napoletana. La cantante, nome d’arte di Vincenza Testa, è stata ricordata dal figlio Marco Calone con un messaggio carico di dolore pubblicato sui social.

Il mondo della musica napoletana piange Cinzia Oscar. La cantante, il cui vero nome era Vincenza Testa, si è spenta all’età di 64 anni. Per anni è stata una voce riconoscibile del panorama neomelodico partenopeo, seguita da un pubblico affezionato e presente nei locali e negli eventi musicali della città.

A rendere pubblica la notizia è stato il figlio Marco Calone, anche lui cantante, con un messaggio condiviso sui social. Le sue parole hanno accompagnato l’annuncio della scomparsa della madre, ricordata con un saluto breve e carico di dolore.

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In una storia pubblicata su Instagram, Calone ha scritto di sentirsi come se fosse morto insieme a lei. In un altro passaggio ha ricordato ciò che la madre gli aveva trasmesso durante la vita, aggiungendo che gli aveva insegnato tutto, tranne come affrontare la vita senza di lei.

Con la scomparsa di Vincenza Testa se ne va una delle interpreti più note della scena neomelodica napoletana. La sua carriera si è sviluppata per anni tra concerti, incisioni e apparizioni pubbliche che l’hanno resa una presenza familiare per molti appassionati del genere.