Addio ad Adriana Schiavo, giornalista napoletana morta a 40 anni

Adriana Schiavo è morta a 40 anni dopo una lunga malattia che l’ha colpita negli ultimi anni, lasciando un figlio di cinque anni. La giornalista lavorava all’Università Federico II di Napoli.

La giornalista Adriana Schiavo è morta a quarant’anni al termine di una malattia affrontata a lungo. Negli ultimi tempi le sue condizioni si erano aggravate, nonostante i tentativi di cura e diversi interventi chirurgici eseguiti nell’ultimo anno.

Dopo le prime esperienze da freelance, Schiavo era entrata nell’ufficio stampa dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dove aveva proseguito la sua attività professionale. Colleghi e amici la ricordano per la determinazione con cui ha continuato a lavorare anche nei momenti più difficili.

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La sua vita privata era segnata dalla nascita del figlio, arrivato cinque anni fa insieme al compagno Fabrizio dopo un percorso molto desiderato. Un evento che aveva rappresentato per lei una grande gioia, custodita anche durante il periodo della malattia.

I funerali si sono svolti giovedì nella chiesa di San Vitale, nel quartiere Fuorigrotta a Napoli, con una partecipazione numerosa di familiari, amici e colleghi. Nella stessa giornata, durante l’assemblea per il bilancio dell’Ordine dei giornalisti della Campania, è stato osservato un minuto di silenzio seguito da un lungo applauso in sua memoria.