Pietro Delle Piane rompe il silenzio: la storia con Antonella Elia è davvero finita

«Ormai tra noi è finita per me». Con questa frase, Pietro Delle Piane chiude definitivamente la sua relazione con Antonella Elia. L’attore, ospite di Storie al bivio weekend, nella puntata in onda sabato 6 dicembre alle 15.30 su Rai 2, ha raccontato i motivi che hanno portato alla rottura.

Delle Piane ha spiegato che tra i due si erano creati attriti anche su questioni quotidiane: «Antonella si infastidiva quando i miei genitori mi chiamavano ogni mattina per il buongiorno. Se anche tornasse, non mi troverebbe più». La coppia avrebbe dovuto sposarsi il 31 dicembre a Cortina, ma i piani sono sfumati.

Leggi anche Pietro Delle Piane rompe il silenzio sull'addio improvviso di Antonella Elia

L’attore ha precisato a Monica Setta che non c’è stato alcun episodio grave alla base dell’addio: solo «piccoli litigi», gli stessi che si erano verificati più volte in quasi sette anni di relazione. Un legame lungo e complesso che, secondo Delle Piane, aveva già mostrato segni di cedimento.

Sul fronte mediatico, Delle Piane ha voluto chiarire le accuse ricevute negli ultimi mesi, in particolare quelle di aver sfruttato la relazione con Antonella Elia per visibilità: «Mi hanno accusato di farmi pubblicità alle sue spalle, mentre è vero che, facendo l’attore, essere troppo in tv con Antonella mi ha danneggiato». Un punto fermo che ribadisce ancora una volta: «La storia è chiusa e non la riaprirò mai più».