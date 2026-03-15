Netanyahu smentisce le voci sulla morte Sono vivo e bevo caffè

Benjamin Netanyahu smentisce la voce sulla sua morte attribuita a un missile iraniano pubblicando un video mentre beve caffè. Il premier israeliano appare in un bar e ironizza sulle dicerie circolate online negli ultimi giorni.

Un breve video pubblicato sui social è bastato a chiudere la serie di voci circolate online sulla presunta morte di Benjamin Netanyahu. Da giorni sul web rimbalzavano messaggi che sostenevano che il premier israeliano fosse rimasto ucciso in un attacco missilistico iraniano. A rispondere è stato lo stesso Netanyahu, comparso in un filmato mentre sorseggia un caffè seduto a un tavolino.

“Dicono che sono morto? Che sono malato? Ne raccontano di ogni tipo”, dice nel video rivolgendosi direttamente alla telecamera. Poi alza la tazza e aggiunge con tono ironico che è vivo, in buona salute e che sta semplicemente bevendo un caffè. L’obiettivo, spiega, è dimostrare che le notizie circolate nelle ultime ore non hanno alcun fondamento.

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Il primo ministro sottolinea di essere al lavoro come sempre per il Paese e per la sicurezza dei cittadini israeliani. Nel filmato ringrazia anche chi gli ha scritto messaggi di preoccupazione, assicurando di stare bene.

Negli ultimi giorni l’attenzione si era concentrata su una conferenza stampa recente del premier. Alcuni utenti avevano diffuso il sospetto che il video fosse stato creato con l’intelligenza artificiale, sostenendo di vedere una mano con sei dita. Nel nuovo filmato Netanyahu mostra chiaramente la mano sinistra mentre tiene la tazza, evidenziando che le dita sono cinque.

Il video è stato pubblicato sul suo profilo social ed è rapidamente rimbalzato su diverse piattaforme, contribuendo a smontare le voci che lo davano per morto dopo un presunto attacco iraniano.