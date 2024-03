Belen Rodriguez smentisce le voci: Sono single!

La vita sentimentale di Belen Rodriguez continua a essere al centro dell'attenzione mediatica. Dopo la fine della relazione con Elio Lorenzoni, sono circolate voci di un possibile ritorno di fiamma con l'ex Bruno Cerella. Tuttavia, la showgirl argentina ha preso posizione sui social media per fare chiarezza sul suo status sentimentale, smentendo le speculazioni e dichiarando di essere single.

Recentemente, i fan hanno notato una certa vicinanza tra Belen e Cerella, alimentando ipotesi su un rinnovato interesse amoroso. Le foto pubblicate dal settimanale Chi che mostravano i due insieme a Milano hanno contribuito a intensificare i gossip. Nonostante ciò, Belen Rodriguez ha risposto direttamente a un commento su Instagram, affermando che si tratta solo di dicerie e che al momento non c'è nessun uomo nella sua vita.

Inoltre, Belen ha pubblicato nelle sue Instagram Stories una foto in cui tiene per mano suo figlio, accompagnata dalla didascalia: Fidanzata? Sì, con mio figlio. Questo gesto ha avuto l'obiettivo di mettere a tacere le voci e confermare che, per ora, l'unico amore dichiarato è quello per i suoi figli.

Nonostante le recenti apparizioni con Cerella e le speculazioni di un loro riavvicinamento, Belen Rodriguez ha quindi chiarito di non avere una relazione amorosa in corso, ponendo fine alle congetture sul suo attuale stato sentimentale.