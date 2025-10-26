Domenica In, gli ospiti di oggi: Diego Abatantuono, Virginia Raffaele e tanti altri nel nuovo appuntamento con Mara Venier

Oggi, domenica 26 ottobre, alle 14.00 su Rai1 torna un nuovo appuntamento con Domenica In, il programma condotto da Mara Venier in compagnia di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. La sesta puntata si preannuncia ricca di ospiti e momenti di grande intrattenimento.

Tra i protagonisti in studio ci saranno Diego Abatantuono e Virginia Raffaele, che presenteranno il nuovo film di Riccardo Milani, “La vita va così”, appena arrivato nelle sale cinematografiche. Spazio anche alla fiction con Carmine Recano, protagonista della serie “Noi del Rione Sanità”, che interverrà insieme a Don Antonio Loffredo, il “parroco visionario” simbolo del quartiere napoletano, accompagnato da alcuni giovani del Rione.

In collegamento, Don Antonio Mazzi si unirà al confronto con Mara Venier e Tommaso Cerno per parlare di temi sociali e di educazione giovanile, offrendo uno sguardo profondo sul racconto della società contemporanea.

La puntata affronterà anche un momento toccante con la testimonianza di Mena De Mare, madre di Santo Romano, il diciannovenne ucciso a San Sebastiano al Vesuvio nella notte tra l’1 e il 2 novembre 2024 per una lite nata da futili motivi. In studio sarà presente anche la fidanzata del ragazzo, Simona Capone.

Non mancherà il consueto spazio dedicato a Ballando con le Stelle, con la partecipazione di Martina Colombari, Fabio Fognini e la signora Coriandoli. A commentare le esibizioni ci saranno gli opinionisti Alba Parietti, Vladimir Luxuria, Luca Tommassini, Fabio Canino e Rossella Erra.

Teo Mammucari presenterà il nuovo gioco telefonico a premi “La cassaforte di Domenica In”, mentre Enzo Miccio proporrà un ritratto di Anna Oxa, ripercorrendo la sua carriera musicale tra gli anni ’80 e ’90.