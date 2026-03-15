Mario De Lillo piange la nonna Malé diventata famosa nei video social con il nipote

Mario De Lillo annuncia la morte della nonna Malé, diventata popolare sui social per i video ironici girati con il nipote. Il creator romano l’ha ricordata su Instagram con alcune foto di famiglia e un messaggio affettuoso dedicato ai momenti passati insieme.

È morta Malé, la nonna di Mario De Lillo che negli ultimi anni era diventata molto conosciuta sui social grazie ai filmati registrati insieme al nipote. Nei video appariva spesso con il suo tono diretto e ironico, protagonista di brevi scene di vita quotidiana che avevano conquistato migliaia di utenti.

A comunicarlo è stato lo stesso Mario De Lillo, content creator e comico romano, con un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram. Il post è accompagnato da alcune fotografie del passato che lo ritraggono accanto alla nonna in momenti familiari.

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Nei contenuti condivisi online, Malé compariva accanto al nipote con spontaneità e battute taglienti. Proprio quella naturalezza, unita all’ironia dei dialoghi tra i due, aveva trasformato la nonna in una presenza ricorrente e molto amata tra i follower del creator.

I video con Malé erano diventati nel tempo uno degli elementi più riconoscibili della produzione social di De Lillo. Scene semplici, girate spesso in casa, mostravano scambi divertenti e situazioni quotidiane che avevano contribuito a rendere la nonna una figura familiare per il pubblico.

Nel post pubblicato sui social, De Lillo ha scelto alcune immagini di momenti condivisi con la nonna, ricordandola con parole affettuose e ripercorrendo il legame che li univa anche davanti alla telecamera.