Nonna uccisa a martellate ad Acilia: fermato il nipote dopo una fuga in treno

Una donna di 80 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione di via Giuseppe Molteni, ad Acilia. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata colpita più volte con un martello durante una lite avvenuta in casa.

La polizia ha individuato e fermato il nipote trentenne, ritenuto responsabile dell’omicidio. Il giovane si era allontanato subito dopo i fatti, salendo su un treno della Roma-Lido nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Gli agenti lo hanno rintracciato in viale Giustiniano Imperatore, nella zona Ostiense, grazie alla geolocalizzazione del telefono. Una volta localizzato, è stato bloccato e portato in commissariato per gli accertamenti.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni vicini di casa, preoccupati dalle urla provenienti dall’appartamento. Sul posto sono intervenute immediatamente le forze dell’ordine e il personale sanitario.

Nell’aggressione è rimasto ferito anche il compagno della madre del giovane, trasportato in codice giallo all’ospedale Grassi per le cure necessarie.