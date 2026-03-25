Uccide la nonna dopo una lite per soldi, arrestato nipote 21enne in Texas

Un 21enne, Rontrell Jackson, ha ucciso la nonna dopo una lite per soldi negli Stati Uniti. Il corpo della donna è stato trovato nel patio di casa, coperto da una coperta, nel pomeriggio del 20 marzo.

Una donna di 68 anni è stata trovata senza vita nel pomeriggio di venerdì 20 marzo nella sua abitazione ad Arlington, in Texas. A chiamare i soccorsi è stato un familiare, che ha segnalato la presenza della donna priva di sensi nel patio. All’arrivo dei paramedici, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Secondo quanto riferito dalla polizia locale, il corpo era coperto da una coperta e non mostrava segni vitali. Gli agenti hanno avviato subito le indagini, concentrandosi sull’ambiente familiare per ricostruire le ore precedenti al delitto.

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Nel mirino degli investigatori è finito il nipote della vittima, Rontrell Jackson, 21 anni. Portato in centrale, il giovane avrebbe confessato durante l’interrogatorio. Ha raccontato di aver sparato alla nonna all’interno dell’appartamento nelle prime ore del mattino e di aver poi trascinato il corpo all’esterno, nel patio.

Alla base dell’omicidio ci sarebbe una discussione degenerata per motivi economici. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i due avrebbero litigato per la perdita del denaro che il ragazzo riceveva come paghetta. La lite sarebbe rapidamente sfociata nella violenza.

Il 21enne è stato arrestato con l’accusa di omicidio e inizialmente rinchiuso nel carcere cittadino. In seguito è stato trasferito nel Tarrant County Jail, dove resta detenuto con una cauzione fissata a 750mila dollari. Nell’abitazione gli agenti hanno recuperato anche un’arma da fuoco ritenuta compatibile con quella usata per uccidere la donna.

La vicenda ha colpito profondamente il quartiere. Alcuni residenti hanno raccontato incredulità e dolore per quanto accaduto, parlando di una tragedia difficile da comprendere, nata da un litigio per denaro all’interno della stessa famiglia.