Jolanda Renga racconta la separazione di Ambra Angiolini e Francesco Renga

Jolanda Renga ricorda la separazione tra Ambra Angiolini e Francesco Renga avvenuta quando aveva 10 anni e racconta di aver intuito tutto prima, grazie ai segnali in casa e alla sincerità dei genitori.

Jolanda Renga torna su uno dei momenti più delicati della sua infanzia: la fine della relazione tra Ambra Angiolini e Francesco Renga. Ospite televisiva, ha spiegato di aver vissuto quel passaggio con consapevolezza, nonostante la giovane età.

A dieci anni aveva già capito che qualcosa si stava incrinando. «I bambini si accorgono di tutto», ha detto, ricordando come in casa ci fossero segnali chiari. I genitori non hanno nascosto nulla e hanno scelto di parlarne apertamente, aiutandola a prepararsi a ciò che stava per accadere.

La separazione non ha cancellato il senso di famiglia. Jolanda racconta di due case diverse, ma di un legame rimasto saldo. Un equilibrio costruito nel tempo, anche grazie al modo in cui gli adulti hanno gestito la situazione.

Nel racconto emerge anche il cambiamento tra le città. A Brescia, spiega, era più difficile passare inosservati, mentre a Milano la vita quotidiana offre maggiore anonimato. Un dettaglio che ha inciso sulla sua crescita.

La storia tra Ambra Angiolini e Francesco Renga era iniziata nei primi anni Duemila e per oltre dieci anni li aveva resi una delle coppie più note dello spettacolo. La separazione è arrivata nel 2015, dopo la nascita dei figli Jolanda e Leonardo.

Nonostante la fine della relazione, il rispetto tra i due è rimasto intatto. In più occasioni, Ambra ha parlato del rapporto con l’ex compagno, definendolo ancora legato da un sentimento profondo, anche dopo la separazione.

Nel frattempo, Francesco Renga si prepara a tornare sul palco del Festival di Sanremo con il brano “Il meglio di me”. Tra i suoi sostenitori più affezionati ci sarà proprio la figlia Jolanda.