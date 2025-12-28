Ambra Angiolini parla di Renga: un legame che resiste al tempo

#AmbraAngiolini parla del rapporto con Francesco #Renga, evidenziando come il loro legame sia rimasto forte nel tempo, anche dopo la fine della relazione. Un racconto sincero e intimo sulla loro storia condivisa.

"Ho vissuto in modo spericolato e non ho ancora cambiato passo". Con queste parole Ambra Angiolini si racconta nello studio di Domenica In, ospite di Mara Venier, lasciando spazio a un ritratto intimo e diretto della propria vita personale.

Nel corso dell’intervista l’attrice torna sul rapporto con Francesco Renga, padre dei suoi due figli, sottolineando come il loro legame sia rimasto saldo anche dopo la fine della relazione sentimentale. Tra loro, racconta, c’è una presenza costante fatta di rispetto, condivisione e frequentazioni vissute ancora come famiglia.

Angiolini ricorda con lucidità l’inizio della loro storia, nato in una fase complessa della sua esistenza. In quel periodo, spiega, si sentiva fragile e poco incline a credere di meritare una relazione stabile, segnata da anni difficili legati alla bulimia. Un momento in cui aveva persino pensato di presentare Renga a una sua amica, prima che il sentimento prendesse il sopravvento.

Il racconto si fa più personale quando l’attrice rievoca la loro prima notte insieme. Nessun gesto eclatante, ma un’intimità costruita attraverso la vulnerabilità, tra difetti mostrati senza filtri e un abbraccio che ancora oggi definisce come uno degli istanti più romantici della sua vita.

Oggi, tra Ambra e Renga, resta uno sguardo che continua a parlarsi e una profonda considerazione reciproca. L’attrice ribadisce quanto sia importante per lei tutelare la vita privata dell’ex compagno, mantenendo un equilibrio che consente loro di restare uniti nel ruolo di genitori.

Nel finale dell’intervista Angiolini ammette di essere innamorata. Alla domanda ironica di Mara Venier, risponde con leggerezza, lasciando intendere di vivere una nuova relazione senza però rivelarne l’identità, tra sorrisi e riservatezza.