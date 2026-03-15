Vasco Rossi festeggia il compleanno della mamma Novella con una dedica sui social

Vasco Rossi festeggia il compleanno della madre Novella con una dedica sui social. Il cantante pubblica foto di famiglia e un video recente in cui la donna racconta un ricordo legato alla canzone “Ogni volta”, nata durante una notte difficile.

Vasco Rossi celebra il compleanno della madre Novella con un messaggio affettuoso pubblicato sui social. Il rocker di Zocca accompagna gli auguri con una serie di fotografie che mostrano la donna in diverse fasi della sua vita e con un breve video recente in cui lei si commuove parlando del figlio.

Nel filmato la signora Novella racconta che la canzone del repertorio di Vasco che sente più vicina è “Ogni volta”. Ricorda gli anni dei primi concerti del figlio, quando alcune fan la chiamavano al telefono convinte che il brano fosse dedicato al padre di Vasco, soprannominato Carlino. «Glielo chiesi direttamente», racconta nel video. «Mi disse che l’aveva scritta a Bologna, tutta in una notte molto triste, musica e parole». Da allora, spiega, ogni volta che la ascolta si emoziona.

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Nel post pubblicato per il compleanno, il cantante parla della madre con parole personali e ricordi di famiglia. Racconta che la sua qualità più forte è sempre stata la sensibilità e che l’infanzia trascorsa con lei è stata serena, piena di affetto e attenzioni.

Vasco ricorda anche che Novella era molto giovane quando lo ha avuto. Cantava spesso in casa e lo incoraggiava a fare lo stesso. «Si divertiva con me, ero il suo bambolotto», scrive il musicista, descrivendo una madre vivace e giocosa.

Tra i ricordi condivisi c’è anche un aneddoto di quando lui aveva sette anni e lei trenta. «Le dicevo scherzando: quando è che metti giudizio?». Nel messaggio di auguri il cantante conclude con una frase che riassume il suo ritratto della madre: per lui, ancora oggi è una fanciulla.