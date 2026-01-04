Federica Pellegrini festeggia il compleanno di Matilde: la dedica condivisa sui social

#FedericaPellegrini ha condiviso sui social un messaggio dedicato alla figlia Matilde, nata nel 2022. La nuotatrice ha pubblicato uno scatto e poche parole per esprimere il suo affetto in questa giornata speciale.

Giornata speciale per Federica Pellegrini, che ha scelto i social per celebrare il compleanno della figlia Matilde, nata nel 2022 e oggi al centro di un affettuoso messaggio pubblico. La nuotatrice ha accompagnato lo scatto con poche parole cariche di significato, affidando alla semplicità della dedica il racconto del legame con la sua primogenita.

Nell’immagine diffusa online, la bambina appare in un contesto luminoso e rilassato, con il mare sullo sfondo e i piedi affondati nella sabbia. La famiglia si trova a Dubai, meta scelta per trascorrere gli ultimi giorni delle festività natalizie, lontano dall’inverno italiano e immersa in un’atmosfera vacanziera.

Il compleanno di Matilde arriva in un momento particolarmente intenso per la campionessa olimpica, che nei mesi scorsi ha annunciato di essere nuovamente in gravidanza. La notizia dell’arrivo di una seconda figlia è stata resa pubblica a dicembre attraverso un post sui social, con un’immagine in bianco e nero e un messaggio che lasciava spazio all’emozione e all’attesa della nuova nascita.