Chiara Ferragni festeggia gli otto anni di Leone con una dedica social

Chiara Ferragni celebra il compleanno del figlio Leone con una dedica pubblica nata per ricordare il giorno in cui è diventata madre, condividendo foto intime scattate in casa e un messaggio affettuoso per i suoi otto anni.

Chiara Ferragni ha celebrato l’ottavo compleanno del figlio Leone, nato il 19 marzo 2018 a Los Angeles. L’imprenditrice digitale ha scelto i social per ricordare il giorno in cui è diventata madre, pubblicando alcune immagini che la ritraggono accanto al bambino sul divano di casa.

Nelle foto il volto del piccolo non appare, in linea con gli accordi stabiliti dopo la separazione da Fedez. A corredo degli scatti, Ferragni ha scritto poche righe dedicate al primogenito, raccontando quanto la maternità abbia cambiato la sua vita e definendo il figlio un punto fermo della sua quotidianità.

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«Felice ottavo compleanno al mio magico ragazzo», ha scritto, aggiungendo che proprio lui ha reso la sua vita simile a una favola. Un messaggio personale, in cui l’influencer ha ricordato il momento della nascita e il legame che continua a crescere con il passare degli anni.

Sotto al post sono arrivati anche gli auguri della famiglia. Le sorelle Valentina e Francesca Ferragni hanno lasciato messaggi affettuosi per il nipote, seguite dalla nonna Marina Di Guardo, che ha voluto unirsi con un commento pieno di tenerezza.

Leone è diventato fratello maggiore nel 2021 con la nascita di Vittoria. Intanto, negli ultimi giorni, si parla di un possibile nuovo arrivo nella vita di Fedez: secondo indiscrezioni, la sua attuale compagna sarebbe in attesa. La notizia, riferita da un settimanale, sarebbe già stata condivisa con Ferragni.