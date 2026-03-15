Domenica In ricorda Enrica Bonaccorti nella puntata di oggi 15 marzo
Mara Venier dedica l’apertura di Domenica In del 15 marzo a Enrica Bonaccorti, scomparsa giovedì a 76 anni. In studio anche Alberto Matano per ricordare l’autrice e conduttrice, prima di spazio a musica, cinema e attualità.
Nuovo appuntamento con Domenica In oggi, domenica 15 marzo, dalle 14 su Rai 1. Mara Venier apre la puntata con un momento dedicato a Enrica Bonaccorti, morta giovedì scorso a 76 anni. In studio con la conduttrice ci sarà Alberto Matano per ricordare l’artista, collega e amica molto amata dal pubblico televisivo.
La puntata prosegue con la musica. Ospite Riccardo Cocciante, che ripercorre alcuni passaggi della sua lunga carriera. Al pianoforte presenterà anche “Ho vent’anni con te”, brano che dà il titolo al suo nuovo lavoro discografico.
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Spazio poi al cinema con Virginia Raffaele, protagonista insieme a Fabio De Luigi del film “Un bel giorno”, diretto dallo stesso De Luigi. La pellicola è arrivata nelle sale il 5 marzo.
Tra gli ospiti anche Leo Gassmann. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo tra i Big, il cantante porterà in studio “Naturale”, la canzone presentata quest’anno sul palco dell’Ariston.
Per la comicità arriva Peppe Iodice, tra i volti della nuova edizione di “Stasera tutto è possibile” su Rai 2. L’attore parlerà anche del film “Mi batte el corazon”, diretto da Francesco Prisco e in uscita al cinema dal 19 marzo.
Non mancherà il consueto spazio dedicato ai temi della settimana. Mara Venier commenterà le principali notizie insieme al giornalista Tommaso Cerno.
Nel corso della trasmissione Pino Strabioli ripercorrerà alcuni momenti della lunga storia di Domenica In, che quest’anno celebra mezzo secolo di vita televisiva. A chiudere la puntata l’ironia di Teo Mammucari con il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.