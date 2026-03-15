Giuseppe Romele conquista il bronzo nel fondo sitting a Milano Cortina

Giuseppe Romele conquista il bronzo nella 20 km di fondo sitting regalando all'Italia la quindicesima medaglia dei Giochi di Milano Cortina 2026. L'atleta azzurro sale sul podio oggi 15 marzo al termine di una prova di resistenza sotto la neve.

Le nevi olimpiche sorridono ancora ai colori azzurri grazie alla prestazione di Giuseppe Romele, capace di artigliare il terzo gradino del podio nella gara di fondo sulla distanza dei 20 chilometri. L'atleta italiano ha gestito con intelligenza le energie nella categoria sitting, resistendo agli attacchi degli inseguitori e portando a casa la medaglia numero quindici per la spedizione dell'Italia in questa edizione dei Giochi casalinghi.

La vittoria è andata al russo Ivan Golubkov, che ha fermato il cronometro sul tempo di 51:55.0 dimostrando una superiorità netta lungo tutto il tracciato. Alle sue spalle si è piazzato il cinese Mao Zhongwu, che ha ottenuto l'argento precedendo il nostro portacolori in una sfida decisa nell'ultima parte del percorso di gara.

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Oltre al successo di Romele, la prova della squadra italiana ha visto impegnati altri due fondisti che hanno lottato nel cuore del gruppo. Michele Biglione ha tagliato il traguardo in quattordicesima posizione con un distacco di circa quattro minuti dal vertice, mentre Giuseppe Spatola ha chiuso la sua fatica al ventiseiesimo posto.