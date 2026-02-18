Sci di fondo, bronzo Italia nella team sprint con Pellegrino e Barp a Milano Cortina

Federico Pellegrino ed Elia Barp conquistano il bronzo nella team sprint ai Giochi di Milano Cortina grazie a una gara gestita con lucidità sul tracciato di Lago di Tesero, chiudendo a pochi secondi dai migliori.

L’Italia aggiunge un’altra medaglia al proprio bilancio ai Giochi di Milano Cortina grazie al terzo posto di Federico Pellegrino ed Elia Barp nella team sprint di sci di fondo disputata al Lago di Tesero. Il duo azzurro ha chiuso alle spalle di Norvegia e Stati Uniti, completando la prova con un distacco contenuto di 3 secondi e 3 decimi dai vincitori.

La gara si è sviluppata su ritmi controllati nella prima parte, con la Norvegia a dettare l’andatura senza strappi. Tutto si è deciso negli ultimi cambi, quando il gruppo si è spezzato e sono emerse le differenze. Barp ha gestito bene i passaggi più delicati, mantenendo la posizione tra i primi, mentre Pellegrino ha sfruttato l’esperienza nella frazione finale per difendere il podio.

Il successo è andato alla coppia norvegese formata da Johannes Hoesflot Klaebo ed Einar Hedegart, che hanno tagliato il traguardo in 18’28”9, precedendo gli statunitensi Ben Ogden e Gus Schumacher. Per l’Italia si tratta di un risultato significativo nella team sprint, disciplina in cui non erano mai arrivate medaglie olimpiche, e che contribuisce a portare il totale azzurro a quota 25.