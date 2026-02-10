Bronzo nel biathlon a Milano Cortina, Laegreid confessa il tradimento in diretta tv

Bronzo nel biathlon e confessione choc in tv: l’azzurro della neve piange dopo il podio e ammette di aver tradito la compagna. Le parole a caldo sorprendono pubblico e addetti ai lavori durante l’intervista a bordo pista.

La medaglia è al collo, ma il volto è rigato dalle lacrime. Ad Anterselva la scena che segue la gara individuale maschile di 20 km di biathlon non è quella abituale del dopo podio. Il norvegese Sturla Holm Laegreid, 28 anni, ha appena chiuso terzo, eppure davanti alle telecamere fatica a parlare.

All’inizio ringrazia chi lo ha accompagnato fino a quel risultato: i tecnici che hanno preparato gli sci, la famiglia, lo staff. Ricorda che si tratta della sua prima medaglia olimpica e che il traguardo ha un peso enorme. Poi il discorso cambia tono. Cita una persona con cui avrebbe voluto condividere il momento, aggiungendo che forse non lo sta nemmeno guardando.

L’atleta racconta di aver conosciuto sei mesi fa quella che definisce l’amore della sua vita. Subito dopo arriva la confessione: tre mesi fa ha tradito la compagna. Lo dice con la voce rotta, spiegando che quell’errore gli impedisce di vivere fino in fondo la gioia per il bronzo appena conquistato.

Rivela anche di aver ammesso il tradimento alla donna solo una settimana prima della gara. Descrive quei giorni come i peggiori della sua vita. A suo dire aveva “una medaglia d’oro” fuori dalle piste e ora teme di averla persa. Mentre molti lo guardano come un campione sul podio, lui dice di vedere soltanto lei.