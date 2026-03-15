Roma, arrestato ex vicedirettore di un tg per pedofilia con la compagna insegnante

A Roma un ex vicedirettore di un telegiornale è stato arrestato per pedofilia dopo la denuncia di una ragazza di 16 anni. L’indagine ha portato in carcere anche la madre della giovane, insegnante a Treviso, accusata di aver inviato all’uomo immagini della figlia.

Un giornalista di 52 anni, in passato vicedirettore di un telegiornale nazionale e oggi responsabile della comunicazione in una società partecipata pubblica, è stato arrestato a Roma con l’accusa di pedofilia. In manette è finita anche la compagna, 48 anni, insegnante a Treviso. Gli investigatori hanno trovato nei loro telefoni immagini e video a sfondo sessuale che coinvolgerebbero minorenni.

L’inchiesta è partita dalla denuncia di una ragazza di 16 anni. La giovane, durante una visita alla madre nel Veneto lo scorso novembre, avrebbe notato materiale sospetto sul computer della donna. Tornata dal padre, gli ha raccontato quanto visto. L’uomo si è rivolto ai carabinieri, che hanno avviato subito le indagini.

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Dalle verifiche degli investigatori è emerso il contenuto delle chat tra i due adulti. Il rapporto tra la donna e il giornalista era iniziato da poco tempo, ma nei messaggi l’uomo avrebbe espresso fin dall’inizio interessi sessuali verso i minori. Secondo l’accusa, la compagna avrebbe partecipato attivamente inviando immagini e video.

Tra le vittime compare la stessa figlia adolescente della donna. La madre, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la fotografava di nascosto mentre si lavava o quando era nuda.