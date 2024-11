Roma: arrestato 25enne per minacce all'ex compagna incinta con una siringa

Un giovane di 25 anni è stato arrestato a Roma dopo aver minacciato di morte l'ex compagna incinta utilizzando una siringa. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è accusato di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.

La vicenda è emersa quando la donna, in stato di gravidanza, ha contattato il 112, riferendo di aver ricevuto 194 telefonate dall'ex compagno, che la sollecitava a incontrarlo per discutere della loro relazione. Cedendo alle insistenze, la vittima ha accettato l'incontro, durante il quale l'uomo l'ha minacciata con una siringa all'interno della sua auto.

I Carabinieri della Stazione di Roma La Storta sono intervenuti prontamente in via della Storta, trovando la donna visibilmente scossa. Dopo aver raccolto testimonianze e prove ritenute sufficienti, in collaborazione con la Procura della Repubblica, hanno proceduto all'arresto del 25enne. L'uomo è stato condotto nel carcere di Regina Coeli. Il Tribunale di Roma ha successivamente convalidato l'arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere.

