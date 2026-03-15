Che tempo che fa, gli ospiti della puntata del 15 marzo con Fabio Fazio

Fabio Fazio guida la puntata di Che tempo che fa in onda domenica 15 marzo sul NOVE. Tra musica, cinema e attualità arrivano Sal Da Vinci, Carlo Verdone e Bebe Vio, con ospiti dal mondo dello spettacolo, della cultura e del giornalismo.

Domenica 15 marzo torna in prima serata Che tempo che fa, il talk condotto da Fabio Fazio trasmesso dalle 19.30 sul NOVE e disponibile anche in streaming su discovery+. Il programma mescola attualità, spettacolo e cultura, con una lunga serie di ospiti provenienti da mondi diversi.

Tra i protagonisti della serata c’è il cantante Sal Da Vinci, che presenta il brano “Per sempre sì”, vincitore dell’ultimo Festival di Sanremo e scelto per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest in programma a Vienna. L’artista napoletano celebrerà inoltre i 50 anni di carriera con due concerti all’Arena Flegrea di Napoli il 25 e 26 settembre, prima di partire dal 7 ottobre per un tour nei teatri italiani.

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Spazio anche al cinema con Carlo Verdone, regista e interprete della commedia “Scuola di seduzione”, nelle sale dal 1° aprile 2026. L’attore romano è tra le figure più popolari del cinema italiano, con oltre quattro decenni di carriera e numerosi premi, tra cui nove David di Donatello e undici Nastri d’Argento.

In studio arriva poi la schermitrice paralimpica Bebe Vio, ambasciatrice dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La campionessa, due volte oro ai Giochi Paralimpici e più volte iridata ed europea, racconterà anche il lavoro della Bebe Vio Academy, progetto avviato nel 2021 per favorire l’accesso allo sport dei ragazzi con disabilità.

Tra gli altri ospiti figurano l’attrice Jasmine Trinca, protagonista del film “Gli occhi degli altri” di Andrea De Sica in uscita il 19 marzo dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma 2025, e lo scrittore Paolo Giordano, Premio Strega e Campiello, che dal 17 marzo torna in libreria con il nuovo libro “Da vicino”.

Nella puntata interviene anche lo scrittore Niccolò Ammaniti, autore del romanzo “Il Custode”. A commentare i temi dell’attualità ci saranno gli editorialisti Massimo Giannini e Annalisa Cuzzocrea, insieme alla giornalista Cecilia Sala, al virologo Roberto Burioni dell’Università Vita-Salute San Raffaele e a Michele Serra.

La serata si conclude con il consueto spazio di Che tempo che fa – Il Tavolo, con una lunga lista di ospiti tra spettacolo e televisione. Tra loro Belén Rodriguez, Cochi Ponzoni, Nino Frassica, Mara Maionchi, Paolo Rossi, Enzo Iacchetti, Ubaldo Pantani e Francesco Paolantoni.

Nel finale arrivano anche Orietta Berti, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Giucas Casella e l’ex ciclista Claudio Chiappucci, soprannominato “El Diablo”, protagonista del ciclismo degli anni Novanta e vincitore della Milano-Sanremo trentacinque anni fa.