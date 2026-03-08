Che tempo che fa, gli ospiti della puntata dell'8 marzo con Fabio Fazio

Fabio Fazio torna domenica 8 marzo con una nuova puntata di Che tempo che fa sul NOVE. La serata coincide con la Giornata internazionale della donna e ospita Gino Cecchettin per un progetto dedicato all’educazione affettiva, insieme a musica, attualità e spettacolo.

Domenica 8 marzo alle 19.30 torna in diretta sul NOVE Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio e disponibile anche in streaming su discovery+. La puntata riunisce ospiti del mondo della cultura, dell’informazione, della musica e dello spettacolo.

In studio arrivano Gino Cecchettin, padre di Giulia Cecchettin, e il filosofo e divulgatore Lorenzo Gasparrini. In occasione della Giornata internazionale della donna presentano un ciclo di incontri dedicati all’educazione affettiva, promosso con la Fondazione Giulia Cecchettin.

Spazio poi alla musica con Patty Pravo, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Opera”. L’artista si prepara a tornare in tour nei teatri italiani e nel 2026 festeggerà sessant’anni di carriera, iniziata negli anni Sessanta e segnata da canzoni diventate classici della musica italiana.

Tra gli ospiti anche Stefano Massini, drammaturgo italiano tra i più rappresentati all’estero e vincitore di cinque Tony Award. L’autore presenta l’evento televisivo “Io, Vladimir – Stefano Massini racconta Putin”, in programma mercoledì 11 marzo sul NOVE.

La parte musicale prosegue con l’esibizione di Arisa, che canta dal vivo “Magica favola”, brano arrivato quarto all’ultimo Festival di Sanremo. Durante la serata delle cover la cantante aveva conquistato il terzo posto interpretando “Quello che le donne non dicono” insieme al Coro del Teatro Regio di Parma.

Nel corso della trasmissione intervengono anche Massimo Lopez, presto in tournée con “Massimo Lopez Show”, il critico televisivo Aldo Grasso, autore del libro “Cara televisione. Una storia d’amore e altri sentimenti”, il direttore del Post Francesco Costa, l’editorialista Massimo Giannini, l’inviato di Avvenire Nello Scavo, la giornalista Cecilia Sala e il virologo Roberto Burioni.

La puntata si chiude con Che tempo che fa – Il Tavolo, il segmento finale dedicato a commenti e ospiti del mondo dello spettacolo. Tra i protagonisti Simone Deromedis, oro nello skicross alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e primo italiano a vincere nella disciplina, insieme a Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, Paolo Rossi, Raul Cremona, Cristiano Malgioglio, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Orietta Berti, Francesco Paolantoni e Giucas Casella.