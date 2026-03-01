Che tempo che fa, gli ospiti del 1 marzo con Fabio Fazio e Demi Moore

Fabio Fazio torna in tv con Che Tempo Che Fa domenica 1 marzo e accoglie Demi Moore per presentare il film The Substance, candidata agli Oscar, insieme a numerosi ospiti tra cinema, attualità e spettacolo.

Nuova puntata di Che Tempo Che Fa in onda domenica 1 marzo alle 19:30 sul NOVE e in streaming su discovery+. Alla conduzione Fabio Fazio, affiancato come sempre da un ricco parterre di ospiti italiani e internazionali.

Tra i nomi più attesi spicca Demi Moore, protagonista di The Substance (2024), ruolo che le ha portato premi come Golden Globe, Critics’ Choice e Screen Actors Guild, oltre alla candidatura agli Oscar e ai BAFTA. L’attrice ripercorrerà anche una carriera lunga oltre quattro decenni, segnata da film diventati cult.

Spazio anche al cinema italiano con Virginia Raffaele e Fabio De Luigi, nelle sale dal 5 marzo con Un bel giorno, nuova regia dello stesso De Luigi. Con loro anche Matilda De Angelis, protagonista del film “La Lezione” di Stefano Mordini, presentato alla Festa del Cinema di Roma.

Non mancherà l’approfondimento sull’attualità con Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, in occasione dei 150 anni del quotidiano. In studio anche Massimo Giannini, Annalisa Cuzzocrea, Nello Scavo e Michele Serra, insieme al virologo Roberto Burioni e alla chirurga Giulia Veronesi.

La serata si chiuderà con “Il Tavolo”, spazio più leggero che vedrà tra gli ospiti Flora Tabanelli, giovane talento dello sci freestyle, insieme a volti noti come Nino Frassica, Mara Maionchi, Alessia Marcuzzi, Gabriele Cirilli, Paolo Rossi, Orietta Berti e Giucas Casella.