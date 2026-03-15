Sinner-Medvedev finale a Indian Wells oggi orario precedenti e dove vedere la partita

Jannik Sinner affronta Daniil Medvedev nella finale di Indian Wells domenica 15 marzo. Il tennista italiano arriva all’ultimo atto dopo aver battuto Zverev e può guadagnare punti pesanti nel ranking ATP, riducendo il divario da Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner torna in campo per giocarsi il titolo del Masters 1000 di Indian Wells. Domenica 15 marzo il tennista azzurro sfida Daniil Medvedev nell’ultimo atto del torneo californiano, appuntamento fissato intorno alle 22 ora italiana.

L’italiano arriva alla finale dopo il successo in semifinale contro Alexander Zverev. Dall’altra parte della rete ci sarà Medvedev, che nel turno precedente ha eliminato Carlos Alcaraz interrompendo il cammino dello spagnolo nel torneo.

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Per Sinner e Medvedev sarà il sedicesimo confronto diretto nel circuito. Il bilancio è in equilibrio ma con un leggero vantaggio per l’azzurro, avanti 8 vittorie a 7 nei precedenti.

La partita assegna non solo il trofeo di Indian Wells ma anche punti decisivi per il ranking ATP. Il risultato della semifinale tra Medvedev e Alcaraz ha già inciso sulla classifica: lo spagnolo chiuderà il torneo con lo stesso bottino dell’anno precedente, 13.550 punti.

Sinner, che non aveva partecipato al torneo californiano nel 2025, ha invece guadagnato terreno. Con l’accesso alla finale è salito a quota 11.050 punti e, in caso di vittoria, arriverebbe a 11.400 riducendo ulteriormente la distanza dal numero uno del mondo.

La finale di Indian Wells sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Sky Sport. L’incontro sarà disponibile anche in streaming attraverso Sky Go e la piattaforma NOW.